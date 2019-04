Doorgewinterde gamer houdt Minecraft-spel vijf jaar vol

Een doorgewinterde gamer is virtueel gedood na een vijf jaar durend potje Minecraft. Een zombiebaby en een spin maakten uiteindelijk een einde aan wat volgens hem het langste onafgebroken spel Minecraft ooit was.

De 31-jarige Phil Watson uit het Britse Newcastle is er kapot van, zegt hij tegen de BBC. Hij speelde het kubistische avonturenspel ongeveer twintig uur per week in de zogeheten "Hardcoremodus". Daarbij kan het personage niet weer tot leven worden gewekt.

"Het ging mij er nooit om de beste te zijn. Ik vond het spel gewoon leuk en bleef al die tijd leven", zegt Watson, die een paar duizend volgers heeft op YouTube en gamersplatform Twitch, waar hij zijn verloofde leerde kennen. "Ik beweerde op een gegeven moment dat ik een record had en er meldde zich niemand die mij overtrof."

Gouden appel

Voor de fijnproevers: Watsons personage werd aangevallen door een zombiebaby met een betoverd harnas aan. Toen hij daarvan wegrende, werd hij in de rug geschoten door een verstopt skelet, waarna hij in een spin viel. Hij had dit kunnen overleven als hij eerder een gezonde gouden appel had gegeten of naar de tombe van onsterfelijken was gegaan.

Hij "raakte een beetje vol van zichzelf", zegt hij erover. "Ik had zoveel kunnen doen, ik voelde me dom dat ik zo'n stomme fout had gemaakt. Toen het net was gebeurd, voelde ik mij depressief. Ik wilde Minecraft nooit meer zien, laat staan zo'n zombie. Nu kriebelt het toch weer om iets nieuws te creƫren, aan een nieuwe reis te beginnen."