'Bekeerde veteraan beraamde aanslag op witte racisten in Californië'

Een terreuraanslag op een bijeenkomst van white supremacists in Californië is verijdeld, melden de autoriteiten. Een tot moslim bekeerde Afghanistanveteraan wilde een bom plaatsen op de wit-racistische bijeenkomst, naar verluidt als vergelding voor de terreuraanslag op de moskeeën in Nieuw-Zeeland.

De 26-jarige Mark Domingo werd vrijdag gearresteerd toen hij de laatste hand legde aan zijn plannen voor de bijeenkomst in Long Beach. In de aanklacht staat dat hij sinds maart bezig was met "de ontwikkeling van een massavernietigingswapen".

Met een informant zou hij verschillende plannen hebben besproken, waaronder terreur tegen Joden, kerken en politieagenten. Ook zou hij hebben gezegd dat hij wraak wilde nemen voor de terreuraanslag op de moskeeën in Christchurch, waarbij 50 mensen werden vermoord.

De witte superioriteitsdenkers kwamen zondag niet opdagen op het evenement. Er was wel een grote groep tegendemonstranten.