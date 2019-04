'Een nieuwe hoofdstad kan behoorlijk leeg en zielloos zijn'

"Ik heb laatst een uur en twintig minuten over nog geen twee kilometer gedaan, de stad is met 10 miljoen inwoners helemaal dichtgeslibd", vertelt Dröge. Ook zakt Jakarta langzaam weg in zee. "De verwachting is dat rond 2030 regelmatig hele delen van de stad zullen overstromen. Er was een plan om soort 'Indonesische deltawerken' aan te leggen, maar 80 tot 90 procent van dat plan is geschrapt." Jakarta moet dus ontlast worden. Maar een nieuwe hoofdstad kiezen, laat staan bouwen, is volgens Dröge "een hels karwei".

Toch gebeurt het vaker. Neem nou Brasilia, dat sinds 1960 Rio de Janeiro vervangt als hoofdstad van Brazilië. Ook New Delhi, Washington D.C. en Ankara zijn 'nieuwe' hoofdsteden. En in 2005 presenteerde het militaire regime van Myanmar de kakelverse hoofdstad Naypyidaw, waar al een paar jaar in het diepste geheim aan gebouwd was.