Hoge parkeerkosten bij ziekenhuizen: 'Ik word er knettergek van'

Mensen die een langere periode vaak in het ziekenhuis moeten zijn, zijn soms honderden euro's kwijt om hun auto weg te zetten. Voor seniorenorganisatie KBO-PCOB is de maat vol. Ze zijn een petitie gestart om een einde te maken aan de oplopende parkeerkosten.

We spraken met twee patiënten over hun ervaringen.

"Op zich valt een tientje hier en een tientje daar wel mee, maar als je dat op een gegeven bij elkaar optelt, dan schrik je toch wel even", zegt Kirsten van Miltenburg-Jonkers. Ze lag vorige maand ruim twee weken in het ziekenhuis van Nieuwegein. Van Miltenburg-Jonkers is al een tijd ziek.

De kostenpost voor het parkeren was 100 euro. "Mijn man kwam twee keer per dag langs, soms wel vaker als dat nodig was." Pas nadat ze al een aantal dagen in het ziekenhuis had gelegen, kwam ze erachter dat haar man ook een weekkaart had kunnen kopen. "Maar dat stond nergens aangegeven."