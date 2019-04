Zwoegen op wiskunde: steeds meer scholieren volgen examentraining

Nandili is een van de leerlingen die zo'n eindexamentraining wiskunde volgt. "Of ik mijn examens haal, hangt heel erg af van wiskunde. Ik heb het afgelopen jaar niet heel veel gedaan, dus dan moet je nu op de blaren zitten. Daarom is een examentraining chill, want je krijgt extra lessen met uitleg en oefeningen. Dat geeft je een zekerder gevoel voor als je straks het eindexamen in gaat", zegt ze.

De havo-scholiere vindt het vak niet per se moeilijk. "Je hebt onderdelen die wat lastiger zijn, maar ik merk dat als ik er moeite voor doe, dat ik wel een voldoende haal."