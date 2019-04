Podcast De Dag: hoe Nederland de achterstand in duurzaamheid aanpakt

Smart grids, biomassa, zeezonneparken: de ontwikkelingen in de duurzame energie gaan razend hard. Desondanks blijft het aandeel groene energie in Nederland steken op 7 procent. "We staan in Nederland echt nog maar aan het begin", vertelt Heleen Ekker, NOS-redacteur klimaat en energie. Van alle EU-landen is Nederland zelfs het verst verwijderd van het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2020.

In podcast De Dag zetten Ekker en Han Slootweg, hoogleraar smart grids, de ontwikkelingen in de energietransitie voor je op een rij. Wat staat ons allemaal te wachten? Hoe duurzaam zijn alle duurzame energiebronnen eigenlijk? En is ons netwerk voorbereid op de nieuwe technieken?