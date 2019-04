Rabbijn preekte direct na verliezen vinger bij aanslag synagoge

De Amerikaanse rabbijn wiens rechterwijsvinger eraf werd geschoten bij de aanslag in de synagoge in Poway, Californië, heeft vlak daarna nog gepreekt voor zijn volgelingen.

"Ik sprak gewoon uit mijn hart", zegt rabbijn Yisroel Goldstein vanuit het ziekenhuis in een telefonisch interview met USA Today. Hij wilde zijn volgelingen zaterdag moed inspreken. "Het is maar 70 jaar geleden tijdens de Holocaust dat we zo werden neergeschoten en ik wil gewoon mijn mede-Amerikanen laten weten dat we dit niet laten gebeuren." Een 60-jarige vrouw die Goldstein had geholpen de synagoge op te bouwen, werd doodgeschoten.

Goldstein stond oog in oog met de terrorist. Toen die het vuur opende, hief de rabbijn zijn handen omhoog. Beide handen werden geraakt. De rabbijn zegt dat het geweer daarna vastliep.

Hij zag een groep kinderen, onder wie zijn kleindochter, en rende naar ze toe. "Ik wist niet eens dat mijn vinger eraf was." Goldstein bracht de kinderen buiten in veiligheid en ging door met de preek waar hij binnen aan begonnen was.

Zinloos moorden

De rabbijn zegt dat hij het gezicht van de schutter niet uit zijn hoofd kan krijgen. "Mijn hart is gebroken door het zinloze moorden. Iedereen moet een held zijn en iedereen moet opstaan tegen terreur. Ik garandeer je: we zullen niet worden geïntimideerd of afgeschrikt door terreur."

Verder raakten een 8-jarig meisje en haar oom van 31 gewond. Volgens Goldstein herstellen zij goed. Kort na de aanslag werd een 19-jarige man opgepakt in de buurt van de synagoge. Volgens de autoriteiten werd hij gedreven door haatgevoelens.