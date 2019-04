Doden bij aanval op kerk in Burkina Faso

Bij een aanval van gewapende mannen op een kerk in Burkina Faso zijn zes doden gevallen. Volgens de autoriteiten worden nog zeker twee mensen vermist.

De aanval was op een kerk in de plaats Silgadji, in het noorden van Burkina Faso in de buurt van de grens met Mali. Onder de doden zijn een geestelijke en zijn twee zoons.

Volgens ooggetuigen arriveerden de daders op zeven motoren bij de kerk. Ze gingen naar binnen en schoten eerst in de lucht. Daarna schoten ze gericht op de mensen. Op dat moment was de kerkdienst net afgelopen en gingen de mensen naar huis.

Extremistische groeperingen

Een paar dagen geleden was er nog een aanval op een school in de stad Maitaougou. Daarbij vielen zes doden.

Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanvallen zit. In Burkina Faso zijn meerdere extremistische groeperingen actief. Deze groeperingen plegen geregeld aanslagen in Burkina Faso en het buurland Mali.