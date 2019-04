Oproep aan Macron: neem de tijd voor herbouw Notre-Dame

Ruim 1100 architecten en deskundigen van over de hele wereld roepen de Franse president Macron op om de tijd te nemen voor de wederopbouw van de Notre-Dame. Ze doen de oproep in de Franse krant Le Figaro.

De Parijse kathedraal is voor een deel verwoest na een grote brand twee weken geleden. Macron heeft aangekondigd dat de herbouw binnen vijf jaar moet zijn voltooid. "De kathedraal wordt nog mooier", voegde hij er aan toe.

Om haast te kunnen maken met de wederopbouw nam de Franse regering vorige week een noodwet aan. Op deze manier hoeft er bijvoorbeeld geen rekening te worden gehouden met regels voor het behoud van beschermd erfgoed.

Politieke agenda

Deskundigen over de hele wereld maken zich zorgen. "Laat historici de tijd krijgen voor een goed plan, voordat er een beslissing wordt genomen over de toekomst van het monument", schrijven ze in Le Figaro. Ze waarschuwen dat de herbouw van de kathedraal geen onderdeel moet worden van een politieke agenda.

De Franse regering gaat in elk geval aan architecten uit Frankrijk en het buitenland vragen om een nieuw ontwerp voor de torenspits te maken. De 90 meter hoge spits stortte tijdens de brand in. De architecten krijgen veel vrijheid. Het hoeft geen replica van de oude torenspits te worden.