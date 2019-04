Klokkijken op de Dom kan niet meer, wijzerplaten worden opgeknapt

De twee mannen in het bakje hebben geen hoogtevrees. Ze hangen probleemloos over de rand om nog even flink aan de wijzers te wrikken. Als ze helemaal los zijn, worden ze voorzichtig in het bakje gelegd. Om de wijzerplaat komt een lus te hangen. Een kraan pikt die lus op en even later bungelt ook de plaat tientallen meters hoog in de lucht.

Van Engelenburg kijkt beneden hoe alles veilig op de grond terechtkomt. "De wijzers worden opnieuw verguld en we gaan ook de verlichting repareren. We moeten alleen nog even kijken of het led of iets anders wordt. Het voordeel van led is dat het duurzaam is, maar het is veel gevoeliger voor blikseminslag."

Ze hebben nog even de tijd, want de Dom staat de komende jaren nog in de steigers. De steiger komt nu nog tot ongeveer 25 meter hoogte, maar binnenkort is de hele toren niet meer te zien.

Klokkijken op de Dom zit er dus voorlopig niet in. "Maar", zegt Van Engelburg, "daar hebben we wel een verrassing op bedacht. Vanaf het einde van dit jaar kun je toch de tijd lezen. Hoe precies vertellen we nog niet, maar het komt goed".