Gevangenissen in Nieuw-Zeeland geven 1 miljoen dollar uit aan slushmachines

Na een hittegolf afgelopen zomer en drukte in de gevangenissen zijn ze in Nieuw-Zeeland bang voor vechtpartijen. Om de boel wat af te koelen is er daarom voor gekozen om flink te investeren in slushmachines.

Met een toename van het aantal gevangenen zou het risico op gewelddadige incidenten toenemen. Daarom moesten er maatregelen genomen worden om het personeel en de gevangenen te beschermen, schrijft The Guardian.

In totaal werden er daarom 193 apparaten voor 1 miljoen Australische dollar (632.000 euro) aangeschaft. Er werken 9000 gevangenisbewaarders in Nieuw-Zeeland met een vergelijkbaar aantal gevangenen.

Volgens de verantwoordelijke afdeling koelen de suikerhoudende bevroren drankjes bewakers beter dan gekoeld water.

'Geen verspilling'

De National Party kwam achter de aanschaf van de apparaten en vindt de investering onverantwoordelijk. "Dit is een buitengewone verspilling van belastinggeld", liet de oppositiepartij weten. Justitieminister Kelvin Davis liet weten dat hij achter de investering staat. Gevangenisbewakers werken volgens hem in temperaturen van 30 graden met een bepakking van zes kilo.

Onderzoek zou aantonen dat slushies snel effectief zijn in het verlagen van de lichaamstemperatuur. Een slushie zou volgens de verantwoordelijke overheidsinstantie tot drie keer beter werken dan drinkwater.