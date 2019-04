Wekdienst 29/4: debat Europese lijsttrekkers en Dom raakt wijzerplaten kwijt

Bij de vrouwen werd Vivianne Miedema gekozen tot speelster van het jaar. De spits van Arsenal is de eerste Nederlandse die de prijs in ontvangst mag nemen. De 22-jarige speelster kent een uiterst succesvol seizoen in Londen met een recordaantal van 22 doelpunten in 19 wedstrijden. Daarmee staat ze bovenaan de topscorerslijst. Daarnaast werd ze zondag kampioen van Engeland.