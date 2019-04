'Kabinet trekt jaarlijks 100 miljoen euro extra voor onderwijs'

Het kabinet trekt bij de Voorjaarsnota structureel 100 miljoen euro extra uit voor onderwijs. Volgens bronnen rond het kabinet is dit een bedrag waar scholen en universiteiten jaarlijks op kunnen rekenen.

Daarnaast is er voor de komende vijf jaar incidenteel meer geld beschikbaar voor het onderwijs. Dat bedrag ligt tussen de 90 en 100 miljoen euro per jaar.

Het onderwijs zou het geld erbij krijgen, omdat er meer leerlingen en studenten zijn dan was geraamd. Een deel van het bedrag is naar verluidt bedoeld voor de stimulering van techniekonderwijs, exacte vakken en ict. Het kabinet vindt deze zogenoemde bèta techniekopleidingen belangrijk voor de toekomst van Nederland.

Aanspreken van reserves

Ook hoopt het kabinet dat scholen met het extra geld kunnen worden overgehaald hun reserves aan te spreken, nu er meer zekerheid is over de financiën voor de komende jaren. Enkele maanden geleden bleek uit een rapport van de Onderwijsinspectie dat veel scholen grote bedragen op de plank hebben liggen om te kunnen inspelen op tegenvallers.

Afgelopen week meldde RTL dat er bij de Voorjaarsnota ook meer geld gaat naar Defensie. Het zou gaan om 160 miljoen euro extra per jaar. Nederland verhoogt de defensie-uitgaven vanwege de NAVO-afspraken. Daarnaast wil het kabinet eenmalig 400 miljoen euro vrijmaken om bijvoorbeeld extra materieel aan te schaffen.

'Balans in de coalitie'

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen van de NOS toont het extra geld voor defensie en onderwijs de balans aan in deze coalitie. "Het is een signaal aan de sector. Al blijven het druppels op een gloeiende plaat."

De Voorjaarsnota is een overzicht van hoe het ervoor staat met de uitvoering van de lopende rijksbegroting. De minister van Financiën geeft daarin aan welke mee- en tegenvallers er zijn geweest of die te verwachten zijn. Ook staan er voorstellen in voor nieuwe uitgaven.

De Voorjaarsnota moet uiterlijk op 1 juni door minister Hoekstra naar de Tweede Kamer worden gestuurd.