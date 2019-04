Hoge opkomst bij verkiezingen in Spanje

Om 18.00 uur had bij de parlementsverkiezingen in Spanje 61 procent van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Dat is bijna 10 procent meer dan bij de vorige parlementsverkiezingen, in 2016.

Vooral in Catalonië is de animo om te stemmen hoog. Om 18.00 uur had meer dan 64 procent van de stemgerechtigden gestemd, tegen ruim 46 procent in 2016.

De hoge opkomst in Catalonië is vrijwel zeker het gevolg van het onafhankelijkheidsstreven daar. Het regioparlement riep in 2017 de onafhankelijkheid uit, maar dat was ongrondwettelijk. Het separatisme in Catalonië, maar ook in Baskenland is een van de belangrijkste verkiezingsthema's.

Vox

Vooral de rechts-populistische Vox-partij lijkt daar baat bij te hebben. Het redden van de Spaanse eenheid is het belangrijkste streven van deze nieuw partij. Als de peilingen kloppen, komt Vox met meer dan 10 procent van de stemmen in het Congres van Afgevaardigden (vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede Kamer).

De sociaal-democratische PSOE wordt vermoedelijk de grootste partij, maar het is onduidelijk of de linkse partijen samen voldoende zetels halen om een coalitie te kunnen vormen.

Spanje telt 37 miljoen kiesgerechtigden. De stemlokalen sluiten om 20.00 uur. Dan verschijnt ook de eerste exitpoll, maar die week in het verleden nogal eens af van de werkelijke uitslag.