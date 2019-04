Model overlijdt na val op catwalk

Tijdens de modeweek van São Paulo is een model overleden na een val op de catwalk.

Nadat de 26-jarige Tales Soares zich aan het eind van de catwalk had omgedraaid viel hij. Het publiek dacht even dat het bij de show hoorde, totdat hulpverleners hem wegdroegen om hem naar het ziekenhuis te brengen. Daar werd vastgesteld dat hij dood was.