Trump belt Saudische koning en vraagt om meer geld: 'Wij verdedigen jullie'

Maar om die steun te verdienen, betalen de Saudiërs Amerika nog niet genoeg, zei Trump tijdens dezelfde rally. Ondanks die vermeende 450 miljard euro, zijn de Saudiërs Amerika meer geld schuldig, vindt de president. "Wij subsidiëren Saudi-Arabië. Ze hebben niks anders dan geld."

Volgens Trump komt de VS jaarlijks 4,5 miljard dollar tekort vanwege steun aan het Saudische leger. Om die reden pakte hij naar eigen zeggen de telefoon op om met koning Salman te bellen.

'Half miljard voor één telefoontje'

"Ik belde de koning, ik mag de koning graag en ik zei: koning, we lopen 4,5 miljard euro mis per jaar. We kunnen dit niet meer doen." Volgens Trump werd koning Salman toen boos en vond hij het niet eerlijk. Maar uiteindelijk bood de koning hem naar eigen zeggen een half miljard dollar meer. "Meer dan een half miljard dollar voor één telefoontje", zei Trump voor een juichende menigte.

Ook op de langere termijn moeten de Saudiërs meer blijven betalen van Trump. "We verdedigen jullie en jullie zijn rijk."

Saudi-Arabië is zowel op financieel als op geopolitiek gebied de belangrijkste partner in het Midden-Oosten voor de Amerikanen. Zo werken de inlichtingendiensten samen in de strijd tegen terroristische groepen als al-Qaida en IS. En op financieel gebied kopen de Amerikanen olie van de Saudiërs en de Saudiërs wapens van de Amerikanen.

Waar Trump zich op baseert met zijn claims over de 450 miljard en 4,5 miljard euro is volgens The New York Times niet duidelijk.