Orde en vaderlandsliefde moeten Braziliaans onderwijs redden

Het is een proefproject waaraan in totaal vier scholen in 'probleemwijken' meedoen. Als het goed gaat, komen er meer van dit soort civiel-militaire scholen in en rond het Federale District van Brasilia.

"Er was geweld, er werden rond de school drugs gebruikt en de leerlingen hadden veel vrijheid", zegt luitenant Souza Matos. Hij geeft vandaag leiding aan de agenten op de school. "Het was chaotisch en dat had een negatief effect op de aandacht van de leerlingen tijdens de lessen." De luitenant legt uit dat zijn mannen voor veiligheid moeten zorgen, "maar zeker ook voor discipline".

Dat lijkt aardig te lukken: zodra het ochtendappèl is afgelopen, lopen de leerlingen van klas 3E naar het lokaal, waar Amanda hen 'overdraagt' aan de leraar geschiedenis. "Klas 3E: opstaan!", commandeert Amanda. Haar klasgenootjes springen op, de leraar groet ze en de scholieren schreeuwen uit volle borst goedemorgen. Amanda vind het wel interessant. "Er is nu respect voor de leraar, we staan allemaal netjes voor hem op, we groeten de vlag. Maar verder is er niet zo veel veranderd", zegt ze.