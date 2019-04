Veel meer klachten dan anders over harde muziek Koningsdag Arnhem

Veel meer dan in voorgaande jaren hebben mensen gisteravond en vannacht last gehad van harde muziek van feesten in Arnhem. Hoeveel klachten er precies zijn binnengekomen, is nog onduidelijk omdat mensen via verschillende kanalen meldingen doen. Maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er "aanzienlijk meer mensen hebben geklaagd dan in voorgaande jaren". Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies niet goed is gegaan.

Volgens Omroep Gelderland kwamen klachten onder meer uit Arnhem, Velp, Rozendaal en Westervoort. "In Klarendal trilt de vloer mee. M'n kindjes worden huilend wakker. Dat kan niet de bedoeling zijn", schrijft iemand op Twitter. Een ander schrijft: "Het was veel erger dan anders. Mijn man is er letterlijk misselijk van geworden." De regionale omroep sprak ook met twee mensen die aanvankelijk dachten dat er een feestje in hun eigen straat bezig was. "Als het volgend jaar weer zo moet, dan willen we graag een hotelkamer op kosten van de gemeente. En graag heel ver weg."

Burgemeester Marcouch laat via zijn woordvoerder weten dat klachten en meldingen van mensen worden meegenomen in de evaluatie van Koningsdag. "Ook achteraf melden heeft daarom nog zin", zegt hij. "Wij gaan wel checken hoe wij het geluid voor volgende keren adequaat kunnen inperken."

Waardoor het komt dat er nu zoveel meer mensen last hebben gehad van het geluid dan in andere jaren, zal de komende tijd moeten blijken. "Het kan de wind zijn geweest, de opstelling van de podia, het volume. Dat moeten we onderzoeken", zegt een woordvoerder van de koningsdagfeesten in Arnhem. "Het kan niet zo zijn dat een feestelijke dag leidt tot klachten en dat mensen trillend in bed liggen."