'Honderden verkiezingswerkers Indonesië dood door uitputting'

Naar schatting hebben zo'n 155 miljoen Indonesiërs hun stem uitbracht in een van de ruim 800.000 stembureaus van de archipel. Miljoenen verkiezingswerkers probeerden deze enorme operatie in goede banen te leiden.

"Dit jaar waren er veel meer mensen nodig dan anders, ook doordat er veel meer stembureaus waren", zegt correspondent Michel Maas. "Ze waren onervaren en dat zal ze veel stress hebben opgeleverd. Ook bleken sommigen niet bestand tegen een lange dag hard werken."

Sommigen waren tot diep in de nacht bezig met het tellen van de stemmen, terwijl ze al 's ochtends heel vroeg waren begonnen op hun stembureau. Maas: "Alles tellen, verifiëren, dubbelchecken, noteren en daarna opnieuw dubbelchecken, was een tijdrovend en zenuwslopend proces."

De kiescommissie zegt dat deze verkiezingen veel zwaarder waren dan voorheen. De voorzitter vindt dat de regering de wet moet laten veranderen om de verkiezingen voor president en parlement weer van elkaar te scheiden.

Compensatie

De doden zijn vooral Indonesiërs van boven de 40, maar over hun achtergrond is verder niets bekend. Ook niet of ze bijvoorbeeld al gezondheidsproblemen hadden voorafgaand aan verkiezingsdag.

Er zouden niet alleen honderden doden zijn gevallen door de stressvolle verkiezingen, ook zouden nog eens 2000 mensen met uitputtingsverschijnselen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het ministerie van Financiën werkt aan een compensatieregeling voor de nabestaanden van overleden verkiezingswerkers en voor de zieken.