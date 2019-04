Vier zwaargewonden bij kettingbotsing met 50 auto's in Duitsland

Bij een kettingbotsing op de A71 in het midden van Duitsland zijn zo'n vijftig auto's betrokken geraakt. De automobilisten werden overvallen door een plotselinge hagelbui, die leidde tot een spiegelgladde weg. Vier mensen raakten zwaargewond, vijftien mensen licht.

De Duitse omroep MDR meldt dat het ongeluk zich over honderden meters uitstrekt. Ook op de andere kant van de snelweg, bij de stad Suhl in de deelstaat Thüringen, gebeurden ongelukken.

De politie zegt dat de hagel op de weg was gaan vastplakken en leidde tot gladheid. Sommige automobilisten verloren de controle over hun voertuig en reden de vangrail in, andere auto's botsten op elkaar. Het is niet duidelijk of er nog mensen vastzitten in auto's.