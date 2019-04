Overstromingen in Mozambique na verwoestende orkaan Kenneth

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen door hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Gevreesd wordt dat rivieren buiten hun oevers treden en dat grote gebieden daardoor onder water komen te staan.

Stroom uitgevallen

In Pemba, de hoofdstad van de provincie Cabo Delgado, regent het inmiddels hard en is de stroom uitgevallen. "We verwachten hier verwoestende overstromingen", zegt een woordvoerder van het VN-bureau voor humanitaire noodhulp. "Onze mensen zijn er al, voor het geval we zoekacties moeten uitvoeren."

De stad Pemba bleef tot nu toe redelijk gespaard voor het natuurgeweld. Volgens de VN zijn er nu al verschillende wijken overstroomd. Hulpverleners proberen in kaart te brengen hoe groot de schade precies is.

Dubbel zoveel regen

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties meldt dat orkaan Kenneth tot veel meer regen kan leiden dan de vorige orkaan, Idai. Die trok zes weken geleden over het zuiden van Mozambique en kostte het leven aan meer dan 600 mensen, vooral als gevolg van overstromingen. De komende dagen wordt tot 250 millimeter regen verwacht. Dat is een kwart van de hoeveelheid regen die normaal in een jaar valt.

Verschillende kustdorpen in Cabo Delgado zijn bijna volledig verwoest. "Geen huis staat meer overeind", zegt de VN-woordvoerder.