Morgen duidelijkheid voor alle Nederlandse toeristen in Sri Lanka

Van de 250 tot 300 Nederlanders die zelfstandig naar Sri Lanka zijn gereisd, hebben 130 mensen nu een ticket voor een vervroegde reis naar huis. Zij zullen ergens in de komende twee dagen terugvliegen. Hulporganisatie SOS International hoopt dat de overige zelfstandige reizigers morgen duidelijkheid krijgen over wanneer zij naar Nederland kunnen komen.

Afgelopen donderdag scherpte het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Sri Lanka aan van geel naar oranje. Zelfstandige reizigers die sindsdien contact hebben gezocht met SOS International krijgen hun vlucht naar Nederland vergoed door de reisverzekering. "Mensen die op eigen houtje een ticket terug naar Nederland boeken, komen niet voor een vergoeding in aanmerking. Het moet via ons", legt een woordvoerder uit.

Vrijdag heeft de hulporganisatie voor reizigers nog geprobeerd een vliegtuig te charteren om de Nederlanders in één keer terug te brengen, maar dat is niet gelukt. "Nu moeten we dus voor iedereen op zoek naar een plekje op een reguliere lijnvlucht."

Georganiseerde reis

Gisteravond keerden de eerste 77 toeristen terug die via een reisorganisatie een vakantie op Sri Lanka hadden geboekt.

We vroegen ze in de aankomsthal met welk gevoel ze nu thuiskwamen: