Grote ravage na plofkraak Amsterdam Nieuw-West

Op het Delflandplein in Amsterdam is vanmorgen rond 08.00 uur een plofkraak gepleegd bij een pinautomaat van ABN Amro. De gevel is fors beschadigd en de ravage op het plein is groot. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.

Het plein werd na de explosie voor een groot deel afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan, maar er is geen explosief achtergebleven.

Via Burgernet roept de politie op uit te kijken naar twee mensen die na de plofkraak op een zwarte scooter zijn gevlucht. Een van hen heeft een stevig postuur, is donker gekleed en draagt een zwart masker of een zwarte helm.

In december vorig jaar werd op het Delflandplein ook al een plofkraak gepleegd. Volgens NH Nieuws en AT5 zijn sinds september vorig jaar in Amsterdam zeker vijftien plofkraken geweest. In de meeste gevallen werd geen geld meegenomen.