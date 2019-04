Spanjaarden weer naar stembus, alle ogen op populisten Vox

In Spanje zijn de stembureaus geopend voor de vervroegde parlementsverkiezingen. Bijna 37 miljoen kiesgerechtigden kunnen stemmen voor een nieuw congres van afgevaardigden en een nieuwe senaat, vergelijkbaar met de Tweede en Eerste Kamer.

Premier Sánchez schreef de verkiezingen uit nadat zijn sociaaldemocratische regering in februari was gevallen over de begrotingsplannen. Het is voor de derde keer in vier jaar tijd dat de Spanjaarden een nieuw parlement mogen kiezen. De stembureaus sluiten om 20.00 uur.

Grote verkiezingsthema's zijn de sociale en economische problemen, de nationale identiteit en vrouwenrechten.

Verdeeldheid

De verwachting is dat er opnieuw een verdeeld parlement komt en dat populistisch rechts voor het eerst een belangrijke stem krijgt. Er zijn zeker vijf partijen die kans maken in de regering te komen, maar zij zijn zo verdeeld over het politieke spectrum dat het niet makkelijk zal worden een coalitie te vormen.

Uit opiniepeilingen blijkt dat de sociaaldemocratische PSOE van demissionair premier Sánchez aan kop gaat. Voor een coalitie is hij afhankelijk van andere partijen aan de linkerzijde. Als hij ook de Catalaanse separatisten nodig heeft om een meerderheidsregering te vormen, kunnen de coalitiebesprekingen lang duren.

Maar ook wordt er rekening gehouden met een meerderheid op rechts. Grote vraag is hoeveel zetels de nieuwe, rechts-populistische partij Vox in de wacht sleept. De partij doet voor het eerst mee met landelijke verkiezingen. De aanhang komt vooral van de conservatieve Partido Popular. Vox is voor nationale eenheid en fel tegen de separatistische partijen in Catalonië en Baskenland.

Voorspellen is lastig

Er is ook een groot aantal kiezers dat zijn keus pas in het stemhokje maakt, mogelijk zelfs vier op de tien. Dat maakt het lastig voorspellingen te doen over de uitkomst. Na 20.00 uur wordt de eerste exitpoll gepubliceerd.

Opvallend is dat de leiders van de grootste partijen allemaal mannen van onder de 50 zijn, onder wie drie nieuwkomers. Over drie weken kunnen de Spanjaarden weer naar de stembus, dan voor de Europese verkiezingen.