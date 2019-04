Sri Lankanen volgen herdenkingsmis op tv

Een week na de bloedige aanslagen in Sri Lanka hebben de katholieken in dat land de zondagsmis thuis moeten volgen, omdat alle katholieke kerken om veiligheidsredenen gesloten zijn. Bij de terroristische aanslagen op kerken en luxehotels vielen op Paaszondag ruim 250 doden. Het is nog altijd onrustig in het land; de vrees bestaat dat er nog meer aanslagen zullen volgen.

In een kapel naast zijn huis droeg de aartsbisschop van Colombo een herdenkingsmis op, die op tv werd uitgezonden. De dienst werd bijgewoond door de president en de premier van Sri Lanka, andere hoogwaardigheidsbekleders en hoge geestelijken. De kapel werd zwaar bewaakt gedurende de mis.

Politieke rivalen bijeen

Opvallend was dat zowel president Sirisena, zijn rivaal premier Wickremesinghe en oppositieleider Rajapaksa in de kapel aanwezig waren. Hun onderlinge politieke strijd en gebrekkige communicatie worden gezien als belangrijke oorzaken dat de aanslagen niet zijn verijdeld.

Buitenlandse veiligheidsdiensten hadden begon april al gewaarschuwd voor ophanden zijnde terreuraanslagen, maar door de politieke rivaliteit zou die informatie niet bij de juiste personen zijn beland en zijn geen preventieve maatregelen genomen,

"Een grote tragedie, een belediging aan de menselijkheid", noemde de aartsbisschop de gebeurtenissen van afgelopen zondag. "We bidden voor vrede, vreedzaam samenleven en onderling begrip in dit land." Bij St. Anthony's Shrine in Colombo, een van de doelwitten van vorige week, ontstaken mensen om 08.45 uur lokale tijd, het tijdstip waarop de aanslagen werden gepleegd, kaarsen. Ook die informele bijeenkomst werd zwaar bewaakt.