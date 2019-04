Koude en natte Koningsdag: veel mensen volgden bezoek Amersfoort op tv

Vorig jaar bekeken bijna 2 miljoen mensen de live-uitzending van het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen. Toen was het weer beter: zo'n 15 graden en vrijwel de hele dag droog. In 2016 zagen meer dan 3,3 miljoen mensen de registratie van het koninklijk bezoek aan Zwolle, het hoogste aantal tot nu toe. Ook toen was het slecht weer.

In 1983, toen Willem-Alexander 16 werd, vierde hij de natste verjaardag tot dusver. Er viel toen 25,7 millimeter regen, een echte uitschieter. Drie dagen later, op Koninginnedag, was het nog wel regenachtig, maar viel de feestdag met 3,7 millimeter niet helemaal in het water.