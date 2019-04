Agent in Maastricht aangereden bij achtervolging

In Maastricht is vannacht een politieman gewond geraakt toen hij werd aangereden door een vluchtende bestuurder. De agent had met collega's een achtervolging ingezet, maar de bestuurder van de betrokken auto ging ervandoor en raakte daarbij een van de politiemensen.

De gewonde agent is naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is volgens de politie stabiel.

De vluchtende bestuurder is opgepakt op een doodlopende weg aan de rand van Maastricht, nadat de politie waarschuwingsschoten had gelost. Waarvoor hij werd achtervolgd, is niet bekend.