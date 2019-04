Wekdienst 28/4: Verstappen start in Azerbeidzjan en Spanje naar de stembus

Wat heb je gemist?

Bij een aanslag op een synagoge in Californië is één vrouw om het leven gekomen en zijn drie mensen gewond geraakt, onder wie een meisje en de rabbijn. Er is een 19-jarige verdachte opgepakt. Volgens de autoriteiten handelde hij uit haat.

De dader opende het vuur met een automatisch geweer in een gebedshuis iets ten noorden van San Diego. De aanval kwam op de laatste dag van het joodse Paasfeest. In de synagoge waren ongeveer honderd mensen bijeen.

De verdachte kon kort na de aanslag worden opgepakt nadat hij zelf de politie had gebeld. Het wapen had hij bij de arrestatie nog bij zich, maar hij gaf zich zonder problemen over.