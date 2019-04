Onderzoek naar wapenlobby NRA

Gisteren onthulde LaPierre in de Wall Street Journal dat North gedreigd had een brief over financiële misstanden en ongewenste intimiteiten naar buiten te brengen als LaPierre niet de eer aan zichzelf hield. LaPierre sprak van chantage en zei juist dat Norths nauwe banden met Ackerman McQueen onderzocht dienden te worden.

North was zaterdag onverwacht afwezig op de jaarlijkse ledenvergadering van de NRA. Hij liet alleen een brief voorlezen waarin hij vertelde dat hij tot zijn spijt niet aan een tweede termijn als voorzitter zou beginnen. North begon zijn eerste jaarlijkse termijn vorig jaar mei.

Na de mededeling eiste een deel van de aanwezige leden op de bijeenkomst opheldering over de aantijgingen van schimmige financiën. Anderen wilden de ruzie juist niet in het openbaar uitvechten.

De aanklager maakte vandaag bekend mensen te zullen gaan verhoren over de financiële situatie van de NRA. Ook kreeg de organisatie opdracht bewijsmateriaal beschikbaar te houden. De advocaat van de NRA heeft volledige medewerking beloofd.

Machtig

De NRA is met 5 miljoen leden een van de machtigste politieke lobby's in de VS. De groep staat bekend als voorvechter van het recht op vuurwapens, dat is verankerd in de Amerikaanse grondwet. De NRA strijdt tegen elke inperking van dat recht.

Hoewel de machtige NRA lange tijd onaantastbaar was, lijkt de invloed af te nemen na enkele geruchtmakende schietpartijen de afgelopen tijd. Doordat steeds meer bedrijven daarna afstand namen van de NRA, kwam de organisatie in financiële problemen terecht.

Veteraan Oliver North werd in de jaren 80 wereldberoemd als spil in de Iran-Contra-affaire. Hij groeide daarna uit tot een conservatief presentator en commentator, onder meer op de rechtse zender Fox News. Wie hem opvolgt bij de wapenlobby is nog niet bekend.