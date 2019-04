Jongen zwaargewond bij Koningsdagfeest, mogelijk door vallend raam

In Amstelveen is een jongen zwaargewond geraakt. Volgens omroep NH is hij hoogstwaarschijnlijk geraakt door een vallend raam.

Het incident gebeurde aan de Oude Karselaan, vlak bij het podium voor een Koningsdagfeest dat daar werd georganiseerd. De jongen, volgens omstanders ongeveer 15 jaar oud, is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

De politie onderzoekt hoe de jongen precies gewond is geraakt. Een politiewoordvoerder zegt dat het er alle schijn van heeft dat er een raam naar beneden is komen vallen en op de jongen terecht is gekomen.