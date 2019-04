Hijskraan valt om in Seattle, 4 doden

In de Amerikaanse stad Seattle zijn vier mensen omgekomen toen een hijskraan omviel. Het gaat om de twee machinisten en twee personen in de auto's waar het gevaarte op viel. Drie mensen raakten gewond.

Het is nog niet duidelijk waardoor de kraan omviel. Ooggetuigen zeggen dat het hard waaide toen de kraan waarschijnlijk in tweeën brak en naar beneden viel. De kraan was geplaatst op een kantoorgebouw.

Door een hausse aan techbedrijven als Amazon wordt er in Seattle veel gebouwd. Momenteel zijn er zo'n zestig bouwplaatsen in de stad, meer dan in welke andere Amerikaanse stad.