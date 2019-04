Besmet gehakt verpest liefdadigheidsactie met spaghettisaus

Honderden liters spaghettisaus die in Belgiƫ zijn verkocht voor een goed doel zijn mogelijk besmet met de E. coli-bacterie. Kopers wordt gevraagd de saus weg te gooien. "Dit wil je niet meemaken bij je eetfestijn."

De saus was gemaakt om geld in te zamelen voor de actie Kom op tegen Kanker. 420 literpakken met zelfgemaakte tomatengehaktsaus werden voor een tientje per stuk verkocht aan ongeveer 220 afnemers. Na afloop kwam het bericht binnen dat supermarktketen Colruyt het gebruikte vlees terugroept.

Bij een interne controle bleek dat enkele vleesproducten van Colruyt mogelijk zijn blootgesteld aan de bacterie die diarree, braken en koorts kan veroorzaken. Naast het gehakt werden ook rosbief, biefstuk en andere rundvleesproducten teruggeroepen.

Driedubbel gecheckt

Na het bericht van Colruyt viste de organisatoren de gehaktverpakkingen op uit het vuilnis om de productgegevens te checken. "Na een driedubbele controle moeten we helaas bevestigen dat al ons gebruikte vlees binnen de risicoperiode valt."

Het goede doel is bereid geld terug te geven aan de kopers. Wie de saus al heeft opgegeten, wordt aangeraden bij klachten contact op te nemen met een arts. Tegen de VRT zegt een woordvoerder van plan te zijn een schadevergoeding in te dienen bij Colruyt voor alle gemaakt kosten.

De organisatie hoopt dat de keten ruimhartig is. "Misschien kan Colruyt het startgeld van onze fietsploeg betalen die 1000 kilometer gaat fietsen voor Kom op tegen Kanker."