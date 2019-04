'Productieve gesprekken' over overgangsregering Sudan

Voor het eerst hebben leden van de Sudanese oppositie met de militaire machthebbers gesproken over een overgangsregering. Beide partijen noemden de gesprekken in de middag en avond productief, maar over belangrijke details zijn ze het nog oneens.

Het leger nam 11 april de macht over door president Bashir na dertig jaar af te zetten. Dat gebeurde na wekenlange protesten tegen de dictator. De oppositie bleef demonstreren om de militairen te dwingen een overgangsregering met burgers te vormen.

De oppositiebeweging wil een overgangsperiode van vier jaar naar democratie onder een regering met voornamelijk burgers. Het leger wil een transitie van twee jaar, waarin het land geleid wordt door militairen.

Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de partijen in principe gezamenlijk willen optrekken, maar nog geen overeenstemming hebben over hoeveel afgevaardigden beide partijen in de regering krijgen. Wel maakte het leger vandaag bekend drie leden van de militaire raad te ontslaan, vanwege hun nauwe banden met Bashir.