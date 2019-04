Protesten gele hesjes gaan door na 'loze beloften Macron'

Ondanks toezeggingen van president Marcon zijn de afgelopen dag toch door heel Frankrijk weer protesten geweest van gele hesjes. Volgens schattingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken gingen ruim 23.000 mensen de straat op, minder dan de bijna 28.000 die vorige week protesteerden.

In Straatsburg liep het protesten van zo'n 3000 demonstranten uit op ongeregeldheden toen actievoerders niet mochten optrekken naar het Europarlement in die stad. Nadat de politie was bekogeld met stenen werd er traangas ingezet en werden ruim 40 betogers opgepakt.

De protestbeweging had Straatsburg uitgekozen om te protesteren vanwege de Europese verkiezingen van volgende maand. In de stad liepen ook actievoerders uit Duitsland, Italiƫ, Belgiƫ en Luxemburg mee.

Toezeggingen

De gele hesjes protesteren al sinds november tegen het beleid van president Macron. Aanvankelijk ging het om een voorgenomen verhoging van brandstofprijzen, maar inmiddels word er protesten gevoerd tegen het algehele beleid van de president. Wel zijn er veel minder deelnemers dan de 300.000 betogers in het begin.

Twee dagen geleden kondigde Macron maatregelen aan om de betogers tegemoet te komen, na gesprekken met burgers door het hele land. Hij zei onder meer dat er een belastingverlaging van 5 miljard euro aankomt en de eliteschool ENA dichtgaat. Overigens zei hij zijn beleid grotendeels te willen blijven verdedigen.

Loze beloftes

"Ik vind het onvoldoende", zei een demonstrant vandaag over de toezeggingen van Macron. "Hij zegt dat hij het Franse volk begrijpt, maar daar zie ik eerlijk gezegd niets van."

"Het zijn puur leugens", oordeelde een andere betoger. "Het is een bevlogen leugenaar, een oplichter, een dief." Een derde actievoerder sprak van loze beloftes.