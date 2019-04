Aanslag synagoge Californië: vier gewonden, vermoedelijke dader opgepakt

Bij een aanslag op een synagoge in Californië zijn zeker vier mensen gewond geraakt. Er zou zijn geschoten. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een gebedshuis in de stad Poway, ten noorden van San Diego. De vermoedelijke dader is meegenomen door de politie voor verhoor. Over de toestand van de vier gewonden is niks bekend. Ook is niet duidelijk of zij de enige slachtoffers zijn.

Het incident vindt precies een half jaar plaats na de aanslag op de synagoge in Pittsburgh. Op 27 oktober werden er in die synagoge elf mensen gedood. Dat was de dodelijkste antisemitische aanslag in de geschiedenis van de VS.