Zestien migranten verongelukt in Marokko

In Marokko zijn zeker zestien migranten verongelukt. Ze zaten in een busje dat in een irrigatiekanaal terechtkwam, waardoor is onduidelijk. Zeventien andere inzittenden raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde in het uiterste noordoosten van Marokko, tussen de kustplaatsen Saïdia en Nador. Er zouden ongeveer vijftig migranten in het busje hebben gezeten. Er wordt onderzocht onder welke omstandigheden ze werden vervoerd. De chauffeur is na het ongeluk gevlucht.

Volgens de politie kwamen de migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Waar ze naartoe wilden is niet bekend, maar over het algemeen proberen migranten via Marokko naar Europa te komen.

Nador ligt vlak bij de Spaanse enclave Melilla. Daar proberen jaarlijks duizenden migranten Europa binnen te komen.