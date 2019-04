President Poetin heeft verontwaardigd gereageerd op de veroordeling van de Russische spion Maria Boetina in de Verenigde Staten. Boetina werd gisteren veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Als ze haar straf heeft uitgezeten, over negen maanden, wordt ze het land uitgezet.

Boetina gaf in december toe te hebben gespioneerd voor Rusland in de VS. Ze werd enkele maanden eerder opgepakt op verdenking van infiltratie namens Rusland in politieke organisaties en de wapenlobbygroep NRA. Ze deed dat in opdracht van een Russische parlementslid. Boetina verbleef in de VS op een studentenvisum.

'Gezicht redden'

Poetin reageerde vandaag voor het eerst op de zaak. "Het is niet duidelijk waarvoor ze is veroordeeld en welke misdaad ze heeft begaan", zei hij. "Ik denk dat dit een perfect voorbeeld is van 'je gezicht redden'. Ze arresteerden haar en stopten het meisje in de cel. Maar ze had niets gedaan, dus om niet dom over te komen gaven ze haar een celstraf van achttien maanden, om te laten zien dat ze ergens schuld aan had."

Boetina vroeg de rechter gisteren om genade en zei spijt te hebben van haar daden. Het Kremlin had eerder haar vrijlating geƫist en noemde de straf politiek gemotiveerd.