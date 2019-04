In Boxmeer is afgelopen Koningsnacht een massale vechtpartij geweest, meldt het Brabants Dagblad. Politieagenten vonden zeker twee gewonden, van wie er één een bebloed hoofd had.

De politie zegt dat er tientallen mensen bij betrokken waren. Er zouden slagwapens zijn gebruikt. Wat de aanleiding was van de vechtpartij is onduidelijk.

Toen agenten op de plek aankwamen, hadden zich verschillende groepjes jongeren gevormd. Er zijn geen mensen opgepakt.