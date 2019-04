Politie haalt 50 man uit trein in Castricum vanwege vernielingen

De politie heeft vanmiddag een groep van 50 mensen uit een trein gehaald op het station van Castricum. Volgens een melding richtten ze vernielingen aan in de trein waarin ze zaten. Er is één arrestatie verricht.

"We kregen de melding dat het om een groep van 50 mensen ging", zegt een politiewoordvoerder. "We zijn de trein in gegaan, hebben de deuren gesloten en daarna de namen van passagiers genoteerd. Een van hen kon direct als verdachte worden aangemerkt en is meegenomen."

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is nog niet afgerond. De politie sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit.

De passagiers zijn uiteindelijk op een andere trein naar Alkmaar gestapt, het eindpunt van de rit. Daarbij kregen ze begeleiding van verschillende politieagenten.

De NS heeft de beschadigde trein opgehaald en afgevoerd naar de werkplaats. Wat voor schade precies is aangericht en hoeveel kosten daarmee zijn gemoeid, zal volgens een woordvoerder van de NS de komende dagen moeten blijken.

Treinverkeer op de route Uitgeest Alkmaar is korte tijd vertraagd geweest.