Koude en regenachtige Koningsdag verloopt rustig

Vrijmarkten, tompoucen, festivals en heel veel oranje. Zo zag ook dit jaar Koningsdag er weer uit. Traditiegetrouw waren veel vrijmarkten ondanks de regen vanmorgen voor dag en dauw al open.

In Maassluis stonden om vijf uur 's morgens al mensen in de rij bij de bakker voor een oranjetompouce. "Vorig jaar hadden we er 5800, maar dit jaar gaan we zeker over de 6000", vertelt de bakker tegen RTV Rijnmond. Speciaal voor de wachtende mensen heeft de bakker parasols neergezet.

"Ik hoorde op de radio dat het 's ochtends ging regenen. Die mensen worden dan drijfnat", vertelt de bakker. "Nu staan ze droog en dat wordt gewaardeerd."