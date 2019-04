Man mishandelt ambulancemedewerkster die hem bijstaat

Een medewerkster van een ambulance is afgelopen nacht in Tilburg mishandeld door een 26-jarige man uit die stad. Ze had de man kort ervoor nog geholpen.

De ambulance reageerde rond 3.00 uur op een melding over een valpartij. Daar vlakbij zag de politie een man die buiten bewustzijn was. Een medewerkster van de ambulance gaf de man medische verzorging.

Even later kwam de man bij kennis en werd hij overeind geholpen door agenten. Meteen daarna keerde hij zich tegen de ambulancemedewerkster en trapte haar tegen haar onderarmen. Hij is opgepakt door de politie.