Wekdienst Koningsdag: Oranjes naar Amersfoort, veel buien verwacht

En dan nog even dit:

Een bijzondere bijbel die in de jaren 90 werd gestolen uit de collectie van een Amerikaanse bibliotheek, is opgedoken in Leiden. De FBI wist het boek te herleiden naar het American Pilgrim Museum in de stad, waar men niet wist dat het om roofgoed ging. Het gaat om een bijbel uit 1615. De directeur van het Leidse museum zegt tegen CNN dat hij het boek gekocht had van een respectabel antiquariaat in de VS.