Feestelijke Koningsnacht, eerste vrijmarkten begonnen

Koningsnacht is voor zover bekend zonder grote incidenten verlopen. In onder meer Utrecht en Den Haag was het druk en werd feestvierders gevraagd om enkele plekken te mijden. Alleen al in Den Haag waren er volgens Omroep West zo'n 200.000 mensen op de been; ook in Amsterdam was het druk.

Ook in steden als Groningen, Arnhem en Tilburg waren duizenden mensen afgekomen op festiviteiten in de binnenstad. Aan het begin van de nacht waren de meeste officiële festiviteiten afgelopen.