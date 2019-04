Doden bij inval op Sri Lanka na aanslagen

Bij invallen op Sri Lanka naar aanleiding van de bomaanslagen van zondag zijn meerdere doden gevallen. Twee verdachten en een burger kwamen om bij een vuurgevecht, in het bestormde huis werden vijftien doden gevonden, onder wie zes kinderen. Ook vielen er drie gewonden.

Militairen raakten bij invallen in het oosten van het land verwikkeld in een vuurgevecht met verdachten. Daarbij gingen ook enkele explosies af. De gevechten verliepen moeizaam doordat ze in een volgebouwd gebied plaatsvinden.

Sinds de aanslagen van Paaszondag, waarbij ruim 250 mensen omkwamen, zijn er tientallen mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Volgens president Sirisena zijn er zo'n 140 mensen in het land met banden met IS. Het brein achter de aanslagen zou zichzelf hebben opgeblazen.

Gisteren trof de politie bij een inval in de buurt al 150 pakketten met explosieven en 100.000 kogellagers aan. Uit vrees voor verdere aanslagen worden vanaf vandaag zo'n 450 Nederlanders in het land teruggevlogen.