Elon Musk twittert voortaan onder toezicht

Tesla-topman Elon Musk moet tweets met beursgevoelige informatie voortaan voorleggen aan een expert binnen zijn bedrijf. Dat is de uitkomst van een compromis met de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De SEC ruziet al maanden met Musk over misleidende tweets. Zo schreef hij in augustus vorig jaar dat hij zijn bedrijf van de beurs wilde halen, om vervolgens de plannen weer in te trekken. Ook kondigde hij aan dat Tesla dit jaar rond de 500.000 auto's zou produceren, terwijl officiële cijfers het over 400.000 exemplaren had.

Volgens de SEC had Musk met die laatste tweet afspraken geschonden die waren gemaakt na de eerste misstap. Hoewel Musk geïrriteerd op die beschuldiging reageerde, besloot hij na tussenkomst van een rechter met de SEC om tafel te gaan om duidelijkere afspraken te maken.

Musk mag nu van de SEC niet meer over productieaantallen, financiën, topposities binnen het bedrijf, overnames en fusies twitteren zonder medeweten van de expert. Zo moet voorkomen worden dat beursgevoelige informatie via Twitter openbaar wordt. De rechter moet het resultaat van de onderhandelingen nog goedkeuren.