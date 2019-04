Gestolen bijbel uit VS duikt op in Leiden

Een bijbel die in de jaren 90 werd gestolen uit de collectie van een Amerikaanse bibliotheek, is opgedoken in Leiden. De FBI wist het boek te herleiden naar het American Pilgrim Museum in de stad, waar men niet wist dat het om roofgoed ging.

Het gaat om een editie uit 1615 van de Geneefse Bijbel, een Engelstalige vertaling van het boek. Een medewerker van Carnegie Bibliotheek in de Amerikaanse stad Pittsburgh smokkelde de bijbel in de loop der jaren met ruim 300 andere zeldzame objecten uit de collectie om door te verkopen. De bibliotheek werd zo voor 8 miljoen dollar gedupeerd.

De directeur van het Leidse museum zei tegen CNN dat hij het boek gekocht had van een respectabel antiquariaat in de VS. Het museum wil zo veel mogelijk boeken laten zien die werden gelezen door de pilgrims, de vroege kolonisten in de VS die een tijdje in Leiden woonden. Vorig jaar nam het Amerikaanse OM contact op met de mededeling dat het boek wellicht gestolen was.

Teruggevonden

"Deze bijbel is meer dan een bewijsstuk in deze zaak", zei een FBI-woordvoerder bij de presentatie van het teruggevonden boek in de VS. "Dit is een onbetaalbaar object van religieuze waarde voor veel gelovigen."

De man die de boeken en kaarten uit de bibliotheek stal en de boekverkoper die alles doorverkocht moeten binnenkort voor de rechter verschijnen. Veel van de gestolen eigendommen van de bibliotheek zijn inmiddels teruggevonden, voor de hele VS, in Londen en nu dus ook in Nederland.