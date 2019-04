Shell-medewerkers ontvoerd in Nigeria, agenten gedood

In Nigeria zijn twee Shell-medewerkers ontvoerd. Politieagenten die het tweetal begeleidden, werden daarbij gedood.

De twee werden donderdagmiddag meegenomen in de staat Rivers, in de onrustige Nigerdelta-regio van het land. Die regio heeft geregeld te maken met geweld door militante tegenstanders van oliewinning in het gebied.

Details over de identiteit van de ontvoerden zijn niet bekendgemaakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was vannacht niet bereikbaar voor commentaar.