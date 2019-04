Trump stapt uit VN-wapenverdrag

De Amerikaanse president Trump trekt zijn land terug uit een VN-wapenverdrag dat de handel in conventionele wapens moet reguleren. Zijn voorganger Obama had het verdrag ondertekend, maar het Amerikaanse Congres had ratificatie tot nu toe tegengehouden. Trump schrapt nu de Amerikaanse instemming.

"We zullen nooit buitenlandse bureaucraten ons recht op wapens laten vertrappen", zei Trump in een toespraak bij de wapenlobby NRA, die altijd fel tegen het verdrag geweest is. "Ik hoop dat jullie tevreden zijn."

Het verdrag uit 2013 reguleert de internationale wapenhandel om te voorkomen dat wapens, van geweren tot tanks, in handen komen van schenders van mensenrechten. 101 landen hebben het aangenomen, nog eens 29 landen hebben wel een handtekening gezet, maar het verdrag nog niet geratificeerd.

Vaker besluiten teruggedraaid

Amerika is wereldwijd de grootste wapenexporteur. Tegenstanders van het verdrag stellen dat het weinig zoden aan de dijk zet: als afnemers geen Amerikaanse wapens meer kunnen kopen, stappen ze over naar handelaren uit Rusland of China, die niet onder het verdrag vallen.

Trump heeft in het verleden vaker internationale besluiten van Obama teruggedraaid, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, een atoomovereenkomst met Iran en verstrekkende Aziatische handelsovereenkomst. Al in zijn inauguratiespeech gaf hij met de woorden America first al aan dat de Amerikaanse soevereiniteit hoog in het vaandel heeft.