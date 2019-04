Vrouwen voorop in revolutie Sudan: 'Er is nog steeds veel te doen'

"We wilden niet alleen dat Bashir zou verdwijnen. We willen dat zijn hele systeem valt." Advocate Islam Yousef is een van de demonstranten die in Sudan haar stem laat horen. Tijdens de volksprotesten in het Afrikaanse land, waar mannen traditiegetrouw op de voorgrond staan, zijn het nu ook veelal vrouwen die strijden voor een volwaardige burgerregering, echte democratie én uitlevering van de afgezette dictator Omar al-Bashir.

Volgens de vrouwen is de revolutie in Sudan nog niet klaar, zolang militairen en dominante mannen de regie willen houden. "We willen echte verandering", zegt een van hen. "Er is nog steeds veel te doen."

NOS-correspondent Bram Vermeulen is in Sudan om de protesten van dichtbij te zien: