Na de pony's moet ook Spaanse eigenaar Slagharen mogelijk veld ruimen

Attractiepark Slagharen krijgt mogelijk een nieuwe eigenaar. Het moederbedrijf van Slagharen, het Spaanse bedrijf Parques Reunidos, heeft een overnamebod van ruim 630 miljoen euro gekregen.

Parques Reunidos heeft niet alleen Slagharen in bezit. Het is ook eigenaar van onder meer Bobbejaanland (in België) en Movie Park Germany. In totaal heeft het concern 61 pretparken, dierentuinen en andere entertainmentlocaties binnen en buiten Europa.

Het overnamebod is afkomstig van drie investeringsmaatschappijen: uit Zweden, België en Spanje. Twee van de drie hebben al een groot belang in Parques Reunidos. Samen met de derde maatschappij is nu een bod op de resterende 55 procent van het pretparkconcern gedaan.

Strategie

Pretparken wisselen vaker van eigenaar. Zo werd Walibi Flevo in Biddinghuizen in 1999 verkocht aan Six Flags, waarna het park eind 2004 in handen kwam van een Britse investeringsmaatschappij. Tegenwoordig heet het pretpark Walibi Holland en is het eigendom van het Franse bedrijf Compagnie des Alpes.

Attractiepark Slagharen was sinds de oprichting in 1963 eigendom van de familie Bemboom. Pas in 2012 werd het overgenomen door Parques Reunidos. Het park kreeg recent een facelift: de pony's en houten vakantiehuisjes verdwenen en er kwam een nieuwe achtbaan. En nu staan er dus nieuwe eigenaren aan de deur te rammelen.

Waar komt de interesse van al die kopers - veelal investeringsmaatschappijen - vandaan? Ze willen uiteraard geld verdienen met de parken, maar menig pretpark of dierentuin zit in financiële moeilijkheden.